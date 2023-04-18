На фоне угрозы от Китая Тайвань закупает сотни "Гарпунов" у США – Bloomberg
На фоне угрозы вторжения Китая на Тайване решили приобрести у США еще около 400 противокорабельных ракет Harpoon. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на президента Американо-Тайванского делового совета Руперта Хаммонд-Чемберса.
Теперь стало известно, что другой стороной соглашения является Тайвань. Продажу ракет Harpoon могут обсудить 18 апреля на слушаниях комитета Палаты представителей по вооруженным силам, посвященным Индо-Тихоокеанскому региону.
В свою очередь представитель Пентагона Мартин Майнерс отказался сообщить, получит ли Тайвань эти ракеты, ограничившись лишь заявлением о том, что США предоставляют автономии необходимые для обороны изделия и услуги.
Ранее Тайвань также закупал американские ракеты корабельного базирования. На этот раз говорится о Harpoon наземного базирования.
Аналитики Центра стратегических и международных исследований считают, что Harpoon будет играть важную роль в защите Тайваня в случае вторжения Китая. Однако подчеркивают, что 400 ракет – это "мало, нужно гораздо больше".
- 8 апреля 2023 года Китай начал военные учения с окружения Тайваня после встречи спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой Китайской Республики.
- В тот же день республиканец Майкл Маккол заявил, что США могут направить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется КНР.
- 12 апреля лидер Китая Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на военной подготовке для готовности к "реальным боевым действиям".
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