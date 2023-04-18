UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На фоне угрозы от Китая Тайвань закупает сотни "Гарпунов" у США – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 14:54
На фоне угрозы от Китая Тайвань закупает сотни
Тайвань купит в США сотни ракет Harpoon (Фото иллюстративное: dvidshub.net)

На фоне угрозы вторжения Китая на Тайване решили приобрести у США еще около 400 противокорабельных ракет Harpoon. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на президента Американо-Тайванского делового совета Руперта Хаммонд-Чемберса.

Агентство отмечает, что Пентагон объявил о контракте на $1,7 млрд долларов 7 апреля, но не назвал покупателя. Указывалось только, что производство должно быть завершено до марта 2029 года.

Теперь стало известно, что другой стороной соглашения является Тайвань. Продажу ракет Harpoon могут обсудить 18 апреля на слушаниях комитета Палаты представителей по вооруженным силам, посвященным Индо-Тихоокеанскому региону.

В свою очередь представитель Пентагона Мартин Майнерс отказался сообщить, получит ли Тайвань эти ракеты, ограничившись лишь заявлением о том, что США предоставляют автономии необходимые для обороны изделия и услуги.

Ранее Тайвань также закупал американские ракеты корабельного базирования. На этот раз говорится о Harpoon наземного базирования.

Аналитики Центра стратегических и международных исследований считают, что Harpoon будет играть важную роль в защите Тайваня в случае вторжения Китая. Однако подчеркивают, что 400 ракет – это "мало, нужно гораздо больше".

Читайте также: Глава МИД Тайваня: Китай, похоже, готовится к войне с нами

Олег Васьків
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай ракеты тайвань ПКР harpoon
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 