На фоне угрозы от Китая Тайвань закупает сотни "Гарпунов" у США – Bloomberg

На фоне угрозы вторжения Китая на Тайване решили приобрести у США еще около 400 противокорабельных ракет Harpoon. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на президента Американо-Тайванского делового совета Руперта Хаммонд-Чемберса.

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Агентство отмечает, что Пентагон объявил о контракте на $1,7 млрд долларов 7 апреля, но не назвал покупателя. Указывалось только, что производство должно быть завершено до марта 2029 года.

Теперь стало известно, что другой стороной соглашения является Тайвань. Продажу ракет Harpoon могут обсудить 18 апреля на слушаниях комитета Палаты представителей по вооруженным силам, посвященным Индо-Тихоокеанскому региону.

В свою очередь представитель Пентагона Мартин Майнерс отказался сообщить, получит ли Тайвань эти ракеты, ограничившись лишь заявлением о том, что США предоставляют автономии необходимые для обороны изделия и услуги.

Ранее Тайвань также закупал американские ракеты корабельного базирования. На этот раз говорится о Harpoon наземного базирования.

Аналитики Центра стратегических и международных исследований считают, что Harpoon будет играть важную роль в защите Тайваня в случае вторжения Китая. Однако подчеркивают, что 400 ракет – это "мало, нужно гораздо больше".

8 апреля 2023 года Китай начал военные учения с окружения Тайваня после встречи спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой Китайской Республики.

В тот же день республиканец Майкл Маккол заявил, что США могут направить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется КНР.

12 апреля лидер Китая Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на военной подготовке для готовности к "реальным боевым действиям".

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Олег Васьків

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