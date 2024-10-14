На Хмельнитчине разоблачены два медика с 8 млн грн – правоохранители заявили о схеме

В настоящее время фельдшер находится под стражей с возможностью внесения залога, ходатайство по неврологу находится на рассмотрении в суде

Фото: Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора сообщил, что в Хмельницкой области правоохранители разоблачили двух медиков на содействии в получении группы инвалидности – было изъято почти 8 млн грн в иностранной валюте.

Правоохранители сообщили о подозрении врачу-неврологу и фельдшеру экстренной медицинской помощи по статье о злоупотреблении влиянием. Максимально им грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным следствия, медики разработали следующую незаконную схему заработка: фельдшер искал граждан, желающих получить группу инвалидности, а врач оформляла "клиентов" на стационарное лечение в неврологическое отделение.

И хотя фактически на лечении эти граждане не находились, но врач делала фальшивые медицинские документы – и в дальнейшем они становились основанием для установления групп инвалидности, пояснили в ОГП.

Цена таких услуг варьировалась от $3600 до $7800 – правоохранители отмечают, что именно во время получения денег и задержали фельдшера.

Ведомство отмечает, что во время обысков у фигурантов изъяли $182 000, более 6500 евро (эквивалентно почти 8 млн грн), а также черновые записи, медицинскую документацию и мобильные телефоны.

В настоящее время фельдшер находится под стражей с возможностью внесения залога, ходатайство относительно невролога находится на рассмотрении в суде.

Правоохранители проверяют причастность к совершению преступления

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора