На Хмельнитчине разоблачены два медика с 8 млн грн – правоохранители заявили о схеме
Офис генерального прокурора сообщил, что в Хмельницкой области правоохранители разоблачили двух медиков на содействии в получении группы инвалидности – было изъято почти 8 млн грн в иностранной валюте.
Правоохранители сообщили о подозрении врачу-неврологу и фельдшеру экстренной медицинской помощи по статье о злоупотреблении влиянием. Максимально им грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По данным следствия, медики разработали следующую незаконную схему заработка: фельдшер искал граждан, желающих получить группу инвалидности, а врач оформляла "клиентов" на стационарное лечение в неврологическое отделение.
И хотя фактически на лечении эти граждане не находились, но врач делала фальшивые медицинские документы – и в дальнейшем они становились основанием для установления групп инвалидности, пояснили в ОГП.
Цена таких услуг варьировалась от $3600 до $7800 – правоохранители отмечают, что именно во время получения денег и задержали фельдшера.
Ведомство отмечает, что во время обысков у фигурантов изъяли $182 000, более 6500 евро (эквивалентно почти 8 млн грн), а также черновые записи, медицинскую документацию и мобильные телефоны.
В настоящее время фельдшер находится под стражей с возможностью внесения залога, ходатайство относительно невролога находится на рассмотрении в суде.
Правоохранители проверяют причастность к совершению преступления
- 3 и 4 октября прошли обыски в главе Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. Впоследствии чиновница получила меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в 500 млн грн (около $12,1 млн).
- С начала 2024 года правоохранительные органы обнаружили 77 человек, причастных к коррупционным преступлениям, связанным с деятельностью медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).
- Решение МСЭК и ВЛК после скандала в Хмельнитчине решили проверить и на Волыни.