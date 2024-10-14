На Хмельниччині викрито двох медиків з 8 млн грн – правоохоронці заявили про схему

Наразі фельдшер перебуває під вартою з можливістю внесення застави, клопотання щодо неврологині перебуває на розгляді в суді

Фото: Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора повідомив, що на Хмельниччині правоохоронці викрили двох медиків на сприянні в отриманні групи інвалідності – було вилучено майже 8 млн грн в іноземній валюті.

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Правоохоронці повідомили про підозру лікарці-неврологу та фельдшеру екстреної медичної допомоги за статтею про зловживання впливом. Максимально їм загрожує вісім років тюрми з конфіскацією майна.

За даними слідства, медики розробили таку незаконну схему заробітку: фельдшер шукав громадян, які хотіли отримати групу інвалідності, а лікарка оформлювала "клієнтів" на стаціонарне лікування до неврологічного відділення.

І хоча фактично на лікуванні ці громадяни не перебували, але лікарка виготовляла фальшиві медичні документи – і надалі вони ставали підставою для встановлення груп інвалідності, пояснили в ОГП.

Ціна таких послуг варіювалася від $3600 до $7800 – правоохоронці зауважують, що саме під час отримання грошей і затримали фельдшера.

Відомство зазначає: під час обшуків у фігурантів вилучили $182 000, понад 6500 євро (еквівалентно майже 8 млн грн), а також чорнові записи, медичну документацію та мобільні телефони.

Наразі фельдшер перебуває під вартою з можливістю внесення застави, клопотання щодо неврологині перебуває на розгляді в суді.

Правоохоронці перевіряють причетність до вчинення злочину

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора