На Хмельниччині викрито двох медиків з 8 млн грн – правоохоронці заявили про схему
Офіс генерального прокурора повідомив, що на Хмельниччині правоохоронці викрили двох медиків на сприянні в отриманні групи інвалідності – було вилучено майже 8 млн грн в іноземній валюті.
Правоохоронці повідомили про підозру лікарці-неврологу та фельдшеру екстреної медичної допомоги за статтею про зловживання впливом. Максимально їм загрожує вісім років тюрми з конфіскацією майна.
За даними слідства, медики розробили таку незаконну схему заробітку: фельдшер шукав громадян, які хотіли отримати групу інвалідності, а лікарка оформлювала "клієнтів" на стаціонарне лікування до неврологічного відділення.
І хоча фактично на лікуванні ці громадяни не перебували, але лікарка виготовляла фальшиві медичні документи – і надалі вони ставали підставою для встановлення груп інвалідності, пояснили в ОГП.
Ціна таких послуг варіювалася від $3600 до $7800 – правоохоронці зауважують, що саме під час отримання грошей і затримали фельдшера.
Відомство зазначає: під час обшуків у фігурантів вилучили $182 000, понад 6500 євро (еквівалентно майже 8 млн грн), а також чорнові записи, медичну документацію та мобільні телефони.
Наразі фельдшер перебуває під вартою з можливістю внесення застави, клопотання щодо неврологині перебуває на розгляді в суді.
Правоохоронці перевіряють причетність до вчинення злочину
- 3 й 4 жовтня відбулися обшуки в очільниці Хмельницької МСЕК та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Згодом чиновниця отримала запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 500 млн грн (близько $12,1 млн).
- Від початку 2024 року правоохоронні органи виявили 77 осіб, причетних до корупційних злочинів, пов'язаних із діяльністю медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).
- Рішення МСЕК та ВЛК після скандалу на Хмельниччині вирішили перевірити і на Волині.