На Кубани пожаловались на атаку по НПЗ "Славянск ЭКО", под Ростовом остановилась котельная

Взрывы были слышны как в РФ, так и на временно оккупированной части Донецкой области

Нефтезавод "Славянск ЭКО" (Фото: ресурсы россиян)

В России пожаловались на атаку дронов в разных регионах в ночь на 30 ноября. На Кубани заявили о повреждениях на нефтеперерабатывающем заводе, а в Ростовской области якобы перестала работать котельная.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Гуково якобы из-за атаки неизвестных дронов была повреждена котельная, отапливающая 128 многоэтажных домов и объекты инфраструктуры. Подача тепла остановлена.

В Новошахтинске Слюсарь пожаловался на пожар площадью 50 "квадратов" на одном из промышленных предприятий. Он был якобы оперативно потушен. По данным Минобороны РФ, в регионе "перехватили и уничтожили" 16 дронов.

В Славянске-на-Кубани якобы была повреждена газовая труба на местном НПЗ "Славянск ЭКО", но "обошлось без возгорания", утверждают в оперативном штабе Краснодарского края. По данным Минобороны, в регионе "ликвидировали" семь дронов.

На временно оккупированной части Донецкой области также были слышны взрывы. По неподтвержденным данным, были атакованы железнодорожные узлы, чтобы усложнить логистику армии РФ.