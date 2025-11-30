На Кубані поскаржилися на атаку по НПЗ "Слов'янськ ЕКО", під Ростовом зупинилася котельня

Вибухи було чути як у РФ, так і на тимчасово окупованій частині Донецької області

Нафтозавод "Слов'янськ ЕКО" (Фото: ресурси росіян)

У Росії поскаржилися на атаку дронів у різних регіонах у ніч на 30 листопада. На Кубані заявили про пошкодження на нафтопереробному заводі, а в Ростовській області нібито перестала працювати котельня.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що в Гуково нібито через атаку невідомих дронів було пошкоджено котельню, яка опалює 128 багатоповерхових будинків та об'єкти інфраструктури. Подання тепла зупинено.

У Новошахтинську Слюсар поскаржився на пожежу площею 50 "квадратів" на одному з промислових підприємств. Її нібито оперативно загасили. За даними Міноборони РФ, у регіоні "перехопили та знищили" 16 дронів.

У Слов'янську-на-Кубані нібито було пошкоджено газову трубу на місцевому НПЗ "Слов'янськ ЕКО", але "обійшлося без загоряння", стверджують в оперативному штабі Краснодарського краю. За даними Міноборони, в регіоні "ліквідували" сім дронів.

На тимчасово окупованій частині Донецької області також було чути вибухи. За непідтвердженими даними, було атаковано залізничні вузли, щоб ускладнити логістику армії РФ.