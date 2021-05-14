На Медведчука надели электронный браслет – Нацполиция

На одного из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ нардепа Виктора Медведчука надели электронный браслет слежения. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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"Полиция Киева сегодня надела электронный браслет на подозреваемого Виктора Медведчука", – сказала руководитель пресс-службы Нацполиции Оксана Блищик.

Медведчука и его соратника-нардепа из ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту.

Вчера, 13 мая, Печерский суд отправил Медведчука под домашний арест.

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Денис Юдин

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