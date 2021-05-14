На Медведчука надели электронный браслет – Нацполиция
14.05.2021, 13:22
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
На одного из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ нардепа Виктора Медведчука надели электронный браслет слежения. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Полиция Киева сегодня надела электронный браслет на подозреваемого Виктора Медведчука", – сказала руководитель пресс-службы Нацполиции Оксана Блищик.
Медведчука и его соратника-нардепа из ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту.
- Вчера, 13 мая, Печерский суд отправил Медведчука под домашний арест.
Читайте также: Газ, слив данных и пропаганда. За что Медведчука подозревают в госизмене? Три эпизода
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии