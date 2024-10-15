На мероприятии Трампа люди потеряли сознание, он попросил сыграть "Ave Maria" – видео

Когда люди стали покидать мероприятие, кандидат в президенты США предложил играть музыку для присутствующих

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

На предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в пригороде Филадельфии, штат Пенсильвания, несколько человек потеряли сознание из-за того, что все время находились в душном здании. Об этом сообщает Bloomberg.

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Приблизительно через 40 минут после начала мероприятия Трамп прервал свой разговор с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм, чтобы вызвать врача. По словам журналистов, после того, как одного человека вывели из помещения, Трамп продолжил выступление, но вскоре еще один зритель потерял сознание.

Кандидат в лидеры США отошел за сцену, чтобы посоветоваться со своей командой и охраной, спросив, можно ли впустить прохладный воздух, открыв дверь. Пока медики помогали пострадавшим, он попросил сыграть "Ave Maria".

"Лично мне это нравится. Мы теряем вес, вы знаете, теперь вы теряете вес. Мы могли бы сделать это, сбросить четыре или пять фунтов", – прокомментировал Трамп ситуацию.

Когда второй человек покинул предвыборное мероприятие, 45-й президент решил не продолжать сессию Q&A (вопрос и ответ. – Ред.), зато предложил играть музыку для присутствующих.

Как пишет Bloomberg, впоследствии это превратилось в "импровизированную танцевальную вечеринку": Трамп двигался на сцене под всемирно известные хиты, такие как "Nothing Compares 2 U", "Hallelujah" и "YMCA".

В штабе Трампа подчеркнули, что всем потерявшим сознание оказали неотложную помощь.