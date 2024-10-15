На заході Трампа знепритомніли люди, він попросив зіграти "Ave Maria" – відео

Коли люди почали покидати захід, кандидат у президенти США запропонував грати музику для присутніх

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

На передвиборчому заході кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа у передмісті Філадельфії, штат Пенсильванія, кілька людей втратили свідомість через те, що весь час перебували у задушливій будівлі. Про це повідомляє Bloomberg.

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Приблизно через 40 хвилин після початку заходу Трамп перервав свою розмову з губернаторкою Південної Дакоти Крісті Ноєм, щоб викликати лікаря. За словами журналістів, після того, як одну людину вивели з приміщення, Трамп продовжив виступ, але невдовзі ще один глядач знепритомнів.

Кандидат у лідери США відійшов за сцену, щоб порадитися зі своєю командою та охороною, запитавши, чи можна впустити прохолодне повітря, відчинивши двері. Поки медики допомагали постраждалим, він попросив зіграти "Ave Maria".

"Особисто мені це подобається. Ми втрачаємо вагу, ви знаєте, тепер ви втрачаєте вагу. Ми могли б зробити це, скинути чотири або п'ять фунтів", – прокоментував Трамп ситуацію.

Коли друга людина покинула передвиборчий захід, 45-й президент вирішив не продовжувати сесію Q&A (запитання та відповідь. – Ред.), натомість запропонував грати музику для присутніх.

Як пише Bloomberg, згодом це перетворилося на "імпровізовану танцювальну вечірку": Трамп рухався на сцені під всесвітньо відомі хіти, такі як "Nothing Compares 2 U", "Hallelujah" та "YMCA".

У штабі Трампа наголосили, що всім тим, хто втратив свідомість, надали невідкладну допомогу.