"Внутрішній ворог гірший за Китай та Росію". Трамп хоче, щоб вибори охороняли військові

Кандидат у лідери США заявив, що в його країні є "дуже погані та хворі люди", тому забезпечити охорону виборів мають нацгвардійці

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп вважає, що забезпечити безпеку під час виборів 5 листопада мають американські військові. В ефірі телеканалу Fox News він заявив, що "внутрішній ворог гірший за Росію та Китай".

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"Я думаю, що велика проблема — люди всередині. У нас є дуже погані люди, хворі люди, радикальні ліві. З цим легко впорається Національна гвардія або, якщо знадобиться, військові. Тому що вони не можуть цього допустити", – сказав Трамп.

Кандидат-республіканець наголосив, що "внутрішній ворог" є небезпечнішим, ніж Китай та Росія, тому що "якщо у вас розумний президент, він може впоратися з ними [зовнішніми супротивниками США] досить легко".

ДОВІДКА За пів місяця до виборів За пів місяця до виборів Камала Гарріс (демократи) і Дональд Трамп майже зрівнялися в останніх національних опитуваннях. Гарріс утримує невелику перевагу з 48% підтримки серед зареєстрованих виборців, тоді як у Трампа 47%, повідомляє Pew Research Center . Обидва кандидати демонструють сильну базу підтримки: Гарріс віддають перевагу молодші виборці, жінки, чорношкірі виборці та виборці з вищою освітою, тоді як Трамп більш популярний серед старших виборців, чоловіків та білих виборців без вищої освіти.