"Внутренний враг хуже Китая и России". Трамп хочет, чтобы выборы охраняли военные
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что обеспечить безопасность на выборах 5 ноября имеют американские военные. В эфире телеканала Fox News он заявил, что "внутренний враг хуже России и Китая".
"Я думаю, что большая проблема — люди внутри. У нас очень плохие люди, больные люди, радикальные левые. С этим легко справится Национальная гвардия или, если понадобится, военные. Потому что они не могут этого допустить", – сказал Трамп.
Кандидат-республиканец подчеркнул, что "внутренний враг" опаснее, чем Китай и Россия, потому что "если у вас умный президент, он может справиться с ними [внешними противниками США] достаточно легко".
СПРАВКАЗа пол месяца до выборов Камала Харрис (демократы) и Дональд Трамп почти сравнялись в последних национальных опросах. Харрис удерживает небольшое преимущество с 48% поддержки среди зарегистрированных избирателей, тогда как у Трампа 47%, сообщает Pew Research Center. Оба кандидата демонстрируют сильную базу поддержки: Харрис предпочитают младшие избиратели, женщины, чернокожие избиратели и избирателей с высшим образованием, тогда как Трамп более популярен среди старших избирателей, мужчин и белых избирателей без высшего образования.
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