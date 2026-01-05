На новой встрече по гарантиям для Украины Трампа будут представлять зять и спецпосланник – Reuters

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф во время переговоров в Москве (Фото: EPA)

В новых переговорах о гарантиях безопасности для Украины Соединенные Штаты будут представлять зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

По его словам, Кушнер и Уиткофф будут участвовать в переговорах об Украине в Париже. Ранее они были привлечены к другим переговорам по урегулированию российской войны.

Первым встречу стран "коалиции желающих" в этом городе анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон в конце декабря. Эти переговоры состоятся, чтобы "окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны" в гарантии безопасности для Киева, отмечал политик.

Встреча запланирована на 6 января и будет проходить на уровне лидеров, сообщали президент Владимир Зеленский и глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Руководитель Украины подтверждал участие команды США в переговорах в Париже, но не уточнял, на каком именно уровне.

Ранее, 3 января, в Киеве состоялась встреча с советниками по вопросам нацбезопасности европейских стран, представителями Европейского Союза и НАТО.

"Обсудили гарантии безопасности, пункты мирного плана, экономическое восстановление и военно-политические вопросы. Большинство позиций – 90% мирного плана – уже согласованы, работа продолжается над деталями", – сообщал Умеров.

Он также отмечал, что 5 января, за день до встречи на уровне лидеров в Париже, состоится отдельное совещание начальников генеральных штабов стран Европы, чтобы "обеспечить дополнительную координацию действий с союзниками в измерении безопасности".

До этого, 3 января, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов рассказывал, что Украина и США согласовали военный документ о поддержке Вашингтона для Киева.