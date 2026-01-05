На новой встрече по гарантиям для Украины Трампа будут представлять зять и спецпосланник – Reuters
В новых переговорах о гарантиях безопасности для Украины Соединенные Штаты будут представлять зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
По его словам, Кушнер и Уиткофф будут участвовать в переговорах об Украине в Париже. Ранее они были привлечены к другим переговорам по урегулированию российской войны.
Первым встречу стран "коалиции желающих" в этом городе анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон в конце декабря. Эти переговоры состоятся, чтобы "окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны" в гарантии безопасности для Киева, отмечал политик.
Встреча запланирована на 6 января и будет проходить на уровне лидеров, сообщали президент Владимир Зеленский и глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Руководитель Украины подтверждал участие команды США в переговорах в Париже, но не уточнял, на каком именно уровне.
Ранее, 3 января, в Киеве состоялась встреча с советниками по вопросам нацбезопасности европейских стран, представителями Европейского Союза и НАТО.
"Обсудили гарантии безопасности, пункты мирного плана, экономическое восстановление и военно-политические вопросы. Большинство позиций – 90% мирного плана – уже согласованы, работа продолжается над деталями", – сообщал Умеров.
Он также отмечал, что 5 января, за день до встречи на уровне лидеров в Париже, состоится отдельное совещание начальников генеральных штабов стран Европы, чтобы "обеспечить дополнительную координацию действий с союзниками в измерении безопасности".
До этого, 3 января, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов рассказывал, что Украина и США согласовали военный документ о поддержке Вашингтона для Киева.
- Зеленский отмечал, что гарантии безопасности для Украины и эффективность работы "коалиции желающих" зависит от готовности ключевых стран к военному присутствию в Украине после прекращения огня.
