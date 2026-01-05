На новій зустрічі щодо гарантій для України Трампа представлятимуть зять і спецпосланець – Reuters

Кушнер та Віткофф візьмуть участь у зустрічі "коаліції охочих" 6 січня

Джаред Кушнер та Стів Віткофф під час переговорів у Москві (Фото: EPA)

У нових переговорах стосовно гарантій безпеки для України Сполучені Штати представлятимуть зять президента США Джаред Кушнер та спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф. Про це написала агенція Reuters з посиланням на неназваного посадовця Білого дому.

За його словами, Кушнер та Віткофф братимуть участь у перемовинах стосовно України у Парижі. Раніше вони залучалися до інших переговорів щодо врегулювання російської війни.

Першим зустріч країн коаліції охочих у цьому місті анонсував президент Франції Емманюель Макрон наприкінці грудня. Ці переговори відбудуться, щоб "остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни" у гарантії безпеки для Києва, зауважував політик.

Зустріч запланована на 6 січня й проходитиме на рівні лідерів, повідомляли президент Володимир Зеленський та глава української делегації, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

Керівник України підтверджував участь команди США у перемовинах у Парижі, але не уточнював, на якому саме рівні.

Раніше, 3 січня, у Києві відбулася зустріч з радниками з питань нацбезпеки європейських країн, представниками Європейського Союзу та НАТО.

"Обговорили безпекові гарантії, пункти мирного плану, економічне відновлення та військово-політичні питання. Більшість позицій – 90% мирного плану – вже узгоджені, робота триває над деталями", – повідомляв Умєров.

Він також зазначав, що 5 січня, за день до зустрічі на рівні лідерів у Парижі, відбудеться окрема нарада начальників генеральних штабів країн Європи, щоб "забезпечити додаткову координацію дій із союзниками у безпековому вимірі".

До цього, 3 січня, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов розповідав, що Україна та США погодили військовий документ щодо підтримки Вашингтона для Києва.