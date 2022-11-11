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На освобожденной территории Херсонской области начали находить останки тел гражданских

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 17:16
На освобожденной территории Херсонской области начали находить останки тел гражданских - Фото
Фото: ОГП

В ходе очередного осмотра местности в поселке городского типа Бериславского района Херсонской области в погребе правоохранители обнаружили останки тел людей. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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По предварительным данным, остатки принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта.

На освобожденной территории Херсонской области начали находить останки тел гражданских

"При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа", – говорится в сообщении.

Остатки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

  • 9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона.
  • 10 ноября топ-генерал США Милли заявил, что Вашингтон видит начало ухода российских войск из Херсона.
  • По данным Генштаба, за 9 ноября на Херсонском направлении ВСУ освободили от оккупантов Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенку, Костромку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

Смотрите также: "Спасибо! Мы вас ждали". Как жители Херсонской области встречают ВСУ

Вадим Ребрина
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война Херсон ОГП
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