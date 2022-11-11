На освобожденной территории Херсонской области начали находить останки тел гражданских
В ходе очередного осмотра местности в поселке городского типа Бериславского района Херсонской области в погребе правоохранители обнаружили останки тел людей. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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По предварительным данным, остатки принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта.
"При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа", – говорится в сообщении.
Остатки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- 9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона.
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- По данным Генштаба, за 9 ноября на Херсонском направлении ВСУ освободили от оккупантов Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенку, Костромку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.
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