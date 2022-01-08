На переговорах с РФ США хотят обсудить размещение ракет и масштабы учений в Европе – WP
На предстоящих переговорах с Россией США планируют обсудить размещение ракет и масштабы учений в Европе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с планами переговоров.
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По словам собеседников издания, представители США планируют прийти на переговоры со своими российскими коллегами в понедельник, 10 января, с предложениями обсудить размещение ракет и масштабы военных учений на территории Европы.
При этом Белый дом хочет выяснить, серьезно ли Москва относится к прекращению агрессии против Украины с помощью дипломатии, или же РФ просто выдвигает невыполнимые требования в качестве тактики проволочек или предлога для нового вторжения.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- 7 января в НАТО состоялось срочное заседание из-за ситуации вокруг Украины. Альянс не пойдет на компромиссы по евроатлантической перспективе Украины и готов к единому ответу на агрессию России.
- После встречи госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил главе МИД Дмитрию Кулебе. Он заверил: США готовы и дальше конкретными действиями укреплять безопасность Украины, а НАТО солидарны в ее поддержке.
- На следующей неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
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