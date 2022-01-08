На переговорах с РФ США хотят обсудить размещение ракет и масштабы учений в Европе – WP

На предстоящих переговорах с Россией США планируют обсудить размещение ракет и масштабы учений в Европе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с планами переговоров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам собеседников издания, представители США планируют прийти на переговоры со своими российскими коллегами в понедельник, 10 января, с предложениями обсудить размещение ракет и масштабы военных учений на территории Европы.

При этом Белый дом хочет выяснить, серьезно ли Москва относится к прекращению агрессии против Украины с помощью дипломатии, или же РФ просто выдвигает невыполнимые требования в качестве тактики проволочек или предлога для нового вторжения.

На следующей неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.

Читайте также: Три фланга и возможная угроза Киеву. NYT сделал карту с войсками России у границ Украины

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.