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На переговорах с РФ США хотят обсудить размещение ракет и масштабы учений в Европе – WP

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 19:55
На переговорах с РФ США хотят обсудить размещение ракет и масштабы учений в Европе – WP - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

На предстоящих переговорах с Россией США планируют обсудить размещение ракет и масштабы учений в Европе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с планами переговоров.

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По словам собеседников издания, представители США планируют прийти на переговоры со своими российскими коллегами в понедельник, 10 января, с предложениями обсудить размещение ракет и масштабы военных учений на территории Европы.

При этом Белый дом хочет выяснить, серьезно ли Москва относится к прекращению агрессии против Украины с помощью дипломатии, или же РФ просто выдвигает невыполнимые требования в качестве тактики проволочек или предлога для нового вторжения.

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Оксана Житнюк
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