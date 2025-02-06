В подконтрольной Украине Донецкой области проживают 300 000 человек – власти

Всего из подконтрольных Украине территорий эвакуировано около 1 млн 196 000 человек

Жительница Покровская (Фото: ЕРА/Maria Senovilla)

На подконтрольной Украине территории Донецкой области проживает более 300 000 человек. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает Укринформ.

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Он отметил, что продолжается эвакуация, и с территории области, находящейся под контролем украинской власти, вывезено около 1 млн 196 000 человек. Среди них более 188 000 – дети, а около 46 000 – люди с инвалидностью.

По состоянию на вчера на этой территории оставалось около 302 000 человек.

Петлин напомнил, что со 2 августа 2022 года, согласно распоряжению Кабинета Министров №679, в Донецкой области продолжается обязательная эвакуация мирного населения.