У підконтрольній Україні Донецькій області проживають 300 000 людей – влада

Жителька Покровська (Фото: ЕРА/Maria Senovilla)

На підконтрольній Україні території Донецької області проживають понад 300 000 людей. Про це на брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної й оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

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Він зазначив, що триває евакуація, і з території області, що перебуває під контролем української влади, вивезено приблизно 1 млн 196 000 людей. Серед них понад 188 000 – діти, а близько 46 000 – люди з інвалідністю.

Станом на вчора на цій території залишалося приблизно 302 000 осіб.

Петлін нагадав, що з 2 серпня 2022 року, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів № 679, у Донецькій області триває обов’язкова евакуація мирного населення.