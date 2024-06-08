На премьера Дании напал неизвестный в Копенгагене

Мужчину, которого подозревают в избиении Мэтте Фредериксен, задержали полицейские

Мэтте Фредериксен (Фото: EPA)

На премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен напал неизвестный мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе премьера, передает датский телеканал Tv 2 Nyheder.

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В команде Фредериксен заявили, что ее ударил кулаком неизвестный мужчина на улице Культорвет в Копенгагене.

Глава датского правительства была "шокирована инцидентом", говорят в ее офисе.

В столичной полиции подтвердили нападение на премьера. Подозреваемый в ее избиении был задержан, идет расследование.

Перед этим Фредериксен проводила в Копенгагене мероприятие в рамках предвыборной кампании с ведущим кандидатом от социал-демократов в Европейский парламент Кристель Шалдемозе, сообщили СМИ.

Шалдемозе рассказала журналистам, что они попрощались с премьером вечером и разошлись.

"Я не знаю обстоятельств, но я глубоко шокирована тем, что что-то подобное происходит в Дании", – написала она в Х.

Министр окружающей среды Дании Магнус Хойнике высказался, что такое нападение "неприемлемо".

"Что-то подобное не должно произойти в нашей прекрасной, безопасной и свободной стране. Мы все обязаны заботиться друг о друге и ценностях, на которых построена наша страна", – отреагировал он.

15 мая был ранен премьер-министр Словакии Фицо. Инцидент произошел в городе Гандлове, где проходило выездное заседание правительства государства.

Словацкий министр внутренних дел сообщал, что после нападения Фицо находился в критическом состоянии. Впоследствии в правительстве страны заявили, что операция премьера прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает.

23 мая Юрай Цинтула, подозреваемый в нападении на Фицо, заявил, что не хотел его убивать, а только "повредить здоровью", чтобы тот не смог дальше проводить свою политику.

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