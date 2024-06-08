На прем'єрку Данії напав невідомий у Копенгагені

Чоловіка, якого підозрюють у побитті Метте Фредеріксен, затримали поліціянти

Метте Фредеріксен (Фото: EPA)

На прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен напав невідомий чоловік. Про це повідомили в пресслужбі прем'єрки, передає данський телеканал Tv 2 Nyheder.

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У команді Фредеріксен заявили, що її вдарив кулаком невідомий чоловік на вулиці Культорвет у Копенгагені.

Глава данського уряду була "шокована інцидентом", кажуть в її офісі.

У столичній поліції підтвердили напад на прем'єрку. Підозрюваного у її побитті затримали, триває розслідування.

Перед цим Фредеріксен проводила у Копенгагені захід в межах передвиборчої кампанії з провідною кандидаткою від соціал-демократів до Європейського парламенту Крістель Шалдемозе, повідомили ЗМІ.

Шалдемозе розповіла журналістам, що вони попрощалися із прем'єркою ввечері та розійшлися.

"Я не знаю обставин, але я глибоко шокована тим, що щось подібне відбувається в Данії", – написала вона в Х.

Міністр навколишнього середовища Данії Магнус Гойніке висловився, що такий напад є "неприйнятним".

"Щось подібне не повинно статися в нашій прекрасній, безпечній і вільній країні. Ми всі зобов'язані піклуватися один про одного і про цінності, на яких побудована наша країна", – відреагував він.

15 травня був поранений премʼєр-міністр Словаччини Фіцо. Інцидент стався у місті Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду держави.

Словацький міністр внутрішніх справ повідомляв, що після нападу Фіцо перебував в критичному стані. Згодом в уряді країни заявили, що операція прем'єра пройшла добре – його життю нічого не загрожує.

23 травня Юрай Цинтула, підозрюваний у нападі на Фіцо, заявив, що не хотів його вбивати, а тільки "зашкодити здоров'ю", щоб той не зміг далі проводити свою політику.

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