Фіцо у першому після замаху відеозверненні заявив, що не відчуває ненависті до стрільця

Роберт Фіцо (Фото: EPA)

5 червня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вперше виступив з заявою щодо замаху на нього. Він сказав, що не відчуває ненависті до людини, яка в нього стріляла. Відеозвернення політика опубліковано в його акаунті у Facebook.

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"Для мене настав час зробити перший крок, і це прощення. Я не відчуваю жодної ненависті до невідомого, який стріляв у мене", – заявив Фіцо.

Він також стверджує, що не буде вимагати відшкодування збитків і подавати проти нападника позов до суду. Фіцо сказав, що на нього напав не божевільний одинак, а опозиційний активіст.

"Нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів", – наголосив він.

Крім цього, словацький прем’єр повідомив, що планує повернутися до роботи вже цього літа.

"Якщо все йтиме за планом, я можу поступово повернутися до роботи наприкінці червня – на початку липня", – сказав він.

15 травня у Словаччині на політика стався замах. Стрілянина відбулася у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду.

Згодом голова МВС країни повідомив, що прем'єр перебуває у критичному стані та його оперують медики. Пізніше в кабміні Словаччини заявили, що операція пройшла добре – і його життю нічого не загрожує.

16 травня чоловіку, який стріляв у прем'єра, висунули звинувачення у замаху на умисне вбивство.

23 травня стало відомо, що підозрюваний заявив на допиті: буцімто не хотів вбивати посадовця, а тільки "зашкодити здоров'ю", щоб він не зміг далі проводити свою політику.

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