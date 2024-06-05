Фицо в первом после покушения видеообращении заявил, что не испытывает ненависти к стрелку

Роберт Фицо (Фото: EPA)

5 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые выступил с заявлением о покушении на него. Он сказал, что не чувствует ненависти к человеку, который в него стрелял. Видеообращение политика опубликовано в его аккаунте в Facebook.

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"Для меня пора сделать первый шаг, и это прощение. Я не чувствую никакой ненависти к неизвестному, который стрелял в меня", – заявил Фицо.

Он также утверждает, что не будет требовать возмещения ущерба и подавать против нападавшего иск в суд. Фицо сказал, что на него напал не сумасшедший одиночка, а оппозиционный активист.

"Пусть он сам разберется в своей голове, что он сделал и почему он это сделал. В конце концов, очевидно, что он был лишь посланником зла, которое политически неуспешная и разочарованная оппозиция развязала до неуправляемых масштабов", — подчеркнул он.

Кроме того, словацкий премьер сообщил, что планирует вернуться к работе уже этим летом.

"Если все пойдет по плану, я могу постепенно вернуться к работе в конце июня – начале июля", — сказал он.

15 мая в Словакии на политика произошло покушение. Стрельба прошла в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства.

Позже глава МВД страны сообщил, что премьер находится в критическом состоянии и его оперируют медики. В тот же день в кабмине Словакии заявили, что операция прошла хорошо – и его жизни ничего не угрожает.

16 мая стрелявшему в премьера мужчине выдвинули обвинения в покушении на умышленное убийство.

23 мая стало известно, что подозреваемый заявил на допросе: якобы не хотел убивать чиновника, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить свою политику.

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