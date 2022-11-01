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На случай ядерного удара в Киевской области есть 425 специальных укрытий – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 14:20
На случай ядерного удара в Киевской области есть 425 специальных укрытий – глава ОВА - Фото
Алексей Кулеба (Фото: Телеграм Алексея Кулебы)

В Киевской области есть 425 специальных укрытий для гражданского населения на случай ядерного удара. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью hromadske.

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По словам Кулебы, 425 специальных укрытий расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию.

В общей сложности в Киевской области примерно 1000 укрытий.

"Самое простое – цокольный этаж. Там окна выходят на улицу, но наполовину. Они не подходят для защиты от радиационной угрозы", – подчеркнул глава ОВА.

В случае ядерной атаки, говорит Кулеба, прежде всего человек должен перейти в укрытие.

Второе – нужно иметь связь, чтобы узнать, что делать дальше. Если произойдет ядерный удар, то, скорее всего, мобильной связи не будет.

"Единственное, что будет работать, это радио. Поэтому везде должны быть оборудованы портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал", – сказал Кулеба.

По его словам, 425 специальных укрытий пока не оборудованы радиоприемниками, но власти намерены сделать это к 15 ноября.

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Наталія Медведєва
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