Россия пугала Германию ядерным ударом еще в конце 2021-го, называли три цели – Spiegel

Россия угрожала Германии ядерным ударом по ее территории еще в конце 2021 года. Говорили о трех возможных целях. Об этом говорится в статье Spiegel.

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Как отмечается, в Берлине уже несколько месяцах ходят слухи, что Россия угрожала Германии нанесением ядерного удара еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Говорят, что Путин угрожал Шольцу по телефону ядерным ударом. Шольц это отрицает", – говорится в статье.

Как отмечается, несколько источников из кругов безопасности подтвердили Spiegel, что в конце 2021 года западные спецслужбы перехватили радиосообщения российского флота с учений в Балтийском море.

В радиосообщениях россияне говорили о ядерных ударах по Германии и назвали три цели: Берлин, авиабазу США в Рамштайне и авиабазу Бюхель, где американцы хранят свои атомные бомбы.

Некоторые эксперты по безопасности считают, что россияне намеренно назвали цели, чтобы запугать Запад, зная, что переговоры, конечно, будут перехвачены. Таким образом, они хотели разжечь страх, необходимый им для того, чтобы держать Запад под контролем.

В Spiegel подчеркивают, что сегодня министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок проводит бесстрашную политику, призывая к поставкам в Украину оружия большей мощности и в большем количестве, несмотря на угрозы Путина ядерными ударами.

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Наталія Медведєва

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