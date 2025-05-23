На центральном вокзале Гамбурга женщина ранила ножом десяток человек

Инцидент произошел около 18:05 по местному времени (в 19:05 по Киеву)

Место происшествия (Фото: Х/@elly_bar)

На центральном железнодорожном вокзале в немецком Гамбурге произошло нападение с ножом, в результате которого по меньшей мере 12 человек получили ранения. Об этом сообщили Bild и Tagesschau со ссылкой на полицию и пожарную службу города.

По данным Bild, нападавшей оказалась женщина. Ее мотивы пока остаются неизвестными.

Инцидент произошел около 18:05 по местному времени (в 19:05 по Киеву). Как отметили правоохранители, после совершения преступления женщина пыталась скрыться, но ее быстро задержали. В заявлении в соцсети X полиция Гамбурга подтвердила, что люди получили ножевые ранения, но пока четких данных о количестве пострадавших нет.

По информации Bild, трое раненых находятся в критическом состоянии, еще трое получили тяжелые травмы, шестеро получили легкие ранения.

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