На центральному вокзалі Гамбурга жінка поранила ножем десяток людей

Інцидент стався близько 18:05 за місцевим часом (о 19:05 за Києвом)

Місце події (Фото: Х/@elly_bar)

На центральному залізничному вокзалі в німецькому Гамбурзі стався напад з ножем, унаслідок якого щонайменше 12 осіб дістали поранення. Про це повідомили Bild та Tagesschau з посиланням на поліцію та пожежну службу міста.

За даними Bild, нападницею виявилася жінка. Її мотиви поки що залишаються невідомими.

Інцидент стався близько 18:05 за місцевим часом (о 19:05 за Києвом). Як зазначили правоохоронці, після скоєння злочину жінка намагалася утекти, але її швидко затримали. У заяві в соцмережі X поліція Гамбурга підтвердила, що люди зазнали ножових поранень, але наразі чітких даних про кількість постраждалих немає.

За інформацією Bild, троє поранених перебувають у критичному стані, ще троє отримали тяжкі травми, шістьом завдали легких поранень.

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