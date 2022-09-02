На вице-президента Аргентины совершили покушение. Но пистолет не выстрелил – видео

На вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер совершили покушение, но пистолет не выстрелил. Об этом сообщает BBC.

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Она приветствовала сторонников у своего дома, в этот момент из толпы вышел мужчина, направил пистолет ей в лицо и нажал на спусковой крючок. Но выстрела не последовало.

"Кристина осталась жива, потому что по пока технически не подтвержденной причине пистолет, в котором было пять пуль, не выстрелил", – сказал президент Аргентины Альберто Фернандес.

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Он осудил нападавшего и заявил, что это один из самых серьезных инцидентов. Министр экономики Серхио Масса назвал покушение попыткой убийства.

Полиция заявила о задержании подозреваемого в покушении. По данным СМИ, это 35-летний бразилец.

Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. Сейчас она занимает пост вице-президента и возглавляет Сенат.

Сейчас против нее расследуется уголовное дело. Фернандес де Киршнер подозревают в мошенничестве при заключении контрактов на строительные работы в ее имении в Патагонии во время президентской каденции.

Прокуроры просят дать ей 12 лет тюрьмы и пожизненный запрет на политическую деятельность в случае обвинительного приговора. Однако она имеет иммунитет: посадить ее в тюрьму могут, если приговор подтвердит Верховный суд или она потеряет место в Сенате на выборах в 2023 году.

8 июля в Японии после покушения умер экс-премьер Японии Синдзо Абэ.

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Марко Сировой

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