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На выездном заседании СНБО на Донбассе рассмотрят восемь вопросов – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 19:37
На выездном заседании СНБО на Донбассе рассмотрят восемь вопросов – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео Youtube/Украина 24)

На выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится на Донбассе, рассмотрят восемь вопросов. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Украина 24.

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Заседание СНБО состоится завтра, 30 июля, в Донецкой области.

"Президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе. Вопросы, связанные с медициной, с водой. Восемь вопросов завтра мы будем рассматривать", – сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что выездные заседания СНБО станут постоянной практикой, потому что необходимо привлекать органы местного самоуправления.

"Кроме Киева, сегодня есть большое количество городов, на которые надо обращать внимание", – резюмировал Данилов.

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Наталия Медведева
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снбо Алексей Данилов
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