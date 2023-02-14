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На юг Херсонской области прислали 200 росгвардейцев утихомирить бунтующих оккупантов – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 09:49
На юг Херсонской области прислали 200 росгвардейцев утихомирить бунтующих оккупантов – ВСУ - Фото
Уничтоженные в Украине российские оккупанты (Скриншот видео)

На временно оккупированном юге Херсонской области среди российских захватчиков распространяются бунтарские настроения, командование вынуждено было прислать росгвардейцев, чтобы подавлять недовольство. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, на территории временно оккупированной части Херсонской области оккупантам нужны силы для того, чтобы наводить порядок в своих войсках.

"Морально-психологическое состояние подразделений не очень высокое – они растеряны, у них бунтарский дух, они недовольны командованием, обеспечением", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что Силы обороны результативно работают по перекрытию логистики оккупантов – не дают возможности россиянам подтягивать технику и боеприпасы.

"На днях туда направили около 200 росгвардейцев, чтобы усилить давление на проукраински настроенное местное население и наводить порядок в подразделениях, где этот бунтарский дух", – сказала спикер ОК "Юг".

Читайте также: Российские мобилизованные все чаще отказываются идти в наступление – Генштаб 

Наталія Медведєва
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война Херсонская область Наталья Гуменюк
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