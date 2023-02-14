На юг Херсонской области прислали 200 росгвардейцев утихомирить бунтующих оккупантов – ВСУ

На временно оккупированном юге Херсонской области среди российских захватчиков распространяются бунтарские настроения, командование вынуждено было прислать росгвардейцев, чтобы подавлять недовольство. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, на территории временно оккупированной части Херсонской области оккупантам нужны силы для того, чтобы наводить порядок в своих войсках.

"Морально-психологическое состояние подразделений не очень высокое – они растеряны, у них бунтарский дух, они недовольны командованием, обеспечением", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что Силы обороны результативно работают по перекрытию логистики оккупантов – не дают возможности россиянам подтягивать технику и боеприпасы.

"На днях туда направили около 200 росгвардейцев, чтобы усилить давление на проукраински настроенное местное население и наводить порядок в подразделениях, где этот бунтарский дух", – сказала спикер ОК "Юг".

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в трех областях – Харьковской, Луганской и Донецкой.

Российским журналистам удалось подтвердить информацию о смерти 1082 мобилизованных РФ, при этом около 40% из них были убиты с 1 января 2023 года.

Читайте также: Российские мобилизованные все чаще отказываются идти в наступление – Генштаб

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.