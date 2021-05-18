"Начал свою игру". В Слуге народа отреагировали на демарш Степанова
18.05.2021, 08:10
Александр Корниенко (скриншот видео Свобода слова на ICTV)
Глава партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что нежелающий уходить в отставку глава Минздрава Максим Степанов начал свою политическую игру. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.
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"Только что было заседание фракции (СН, – ред.). Думаю, там часть людей убедилась, что Степанов начал какую-то свою политическую игру. Он это достаточно открыто говорит", – сказал Корниенко.
Глава Слуги народа считает, что не стоит мешать человеку, если он "хочет строить собственную политическую карьеру".
Корниенко также отметил провал кампании по вакцинации и закупке вакцин против коронавируса как причину инициируемой властью отставки Степанова.
- 14 мая в Раду поступило представление премьер-министра Шмыгаля об отставке Степанова.
- В Слуге народа заявили, что хотят отправить его в отставку из-за провала вакцинации. Степанов не намерен уходить в отставку и считает, что его хотят уволить из-за "борьбы за высокие зарплаты" медиков.
- Вчера медкомитет Рады не поддержал увольнение Степанова. В Слуге народа согласовали кандидатуру главсанврача Виктора Ляшко на пост нового главы Минздрава.
- Сегодня в Раде планируется заседание по отставке Степанова и еще двух министров.
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