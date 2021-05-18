"Начал свою игру". В Слуге народа отреагировали на демарш Степанова

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что нежелающий уходить в отставку глава Минздрава Максим Степанов начал свою политическую игру. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

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"Только что было заседание фракции (СН, – ред.). Думаю, там часть людей убедилась, что Степанов начал какую-то свою политическую игру. Он это достаточно открыто говорит", – сказал Корниенко.

Глава Слуги народа считает, что не стоит мешать человеку, если он "хочет строить собственную политическую карьеру".

Корниенко также отметил провал кампании по вакцинации и закупке вакцин против коронавируса как причину инициируемой властью отставки Степанова.

Сегодня в Раде планируется заседание по отставке Степанова и еще двух министров.

Марк Сировой

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