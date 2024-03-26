Начальник Генштаба Польши: Россия могла специально запустить ракету к нам

Весел Кукула считает, что либо ракета намеренно полетела в Польшу, либо сбилась с маршрута

Веслав Кукула (фото - kongres590.pl)

Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула предполагает, что Россия могла намеренно запрограммировать ракету, чтобы та пересекла воздушное пространство страны. Его цитирует RMF24.

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По его мнению, есть два варианта, по которым все произошло: сознательное программирование российской ракеты так, чтобы она пересекла воздушное пространство Польши, или ее отклонение от определенной траектории полета.

"Российские ракеты имеют относительно низкую точность, поэтому возможны любые варианты: как умышленное программирование ракеты таким образом, так и то, что она просто отклонилась от запрограммированного пути", – высказался глава польского Генштаба.

Кукула добавил, что второй вариант также можно принимать во внимание, например, из-за незначительной глубины нарушения воздушного пространства Польши и очень короткой продолжительности этой ситуации.

24 марта Польша подняла собственную авиацию из-за ракетных обстрелов РФ территории Украины, после чего одна цель пересекла польское воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства страны МИД Польши заявил, что потребует объяснений от РФ.

Польское военное командование объяснило, что ракету не стали сбивать, потому что "это было бы рискованно".

25 марта глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что будет говорить с генсеком НАТО Столтенбергом об этом инциденте.

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