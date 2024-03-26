Начальник Генштабу Польщі: Росія могла навмисно запустити ракету до нас

Вєслав Кукула вважає, що або ракета навмисно полетіла до Польщі, або збилася з маршруту

Вєслав Кукула (фото - kongres590.pl)

Начальник Генштабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула припускає, що Росія могла навмисно запрограмувати ракету, щоб та перетнула повітряний простір країни. Його цитує RMF24.

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На його думку, є два варіанти, за якими все сталося: свідоме програмування російської ракети так, щоб вона перетнула повітряний простір Польщі, або ж її відхилення від визначеної траєкторії польоту.

"Російські ракети мають відносно низьку точність, тому можливі будь-які варіанти: як навмисне програмування ракети таким чином, так і те, що вона просто відхилилася від певного запрограмованого шляху", – висловився глава польського Генштабу.

Кукула додав, що другий варіант також можна брати до уваги, наприклад, через незначну глибину порушення повітряного простору Польщі та дуже коротку тривалість цієї ситуації.

24 березня Польща підняла власну авіацію через ракетний обстріл РФ території України, після чого одна ціль перетнула польський повітряний простір.

Після порушення повітряного простору країни МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень від РФ.

Польське військове командування пояснило, що ракету не стали збивати, бо "це було б ризиковано".

25 березня очільник польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що говоритиме з генсеком НАТО Столтенбергом про цей інцидент.

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