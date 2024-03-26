Начальник Генштабу Польщі: Росія могла навмисно запустити ракету до нас
Вєслав Кукула (фото - kongres590.pl)

Начальник Генштабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула припускає, що Росія могла навмисно запрограмувати ракету, щоб та перетнула повітряний простір країни. Його цитує RMF24.

На його думку, є два варіанти, за якими все сталося: свідоме програмування російської ракети так, щоб вона перетнула повітряний простір Польщі, або ж її відхилення від визначеної траєкторії польоту.

"Російські ракети мають відносно низьку точність, тому можливі будь-які варіанти: як навмисне програмування ракети таким чином, так і те, що вона просто відхилилася від певного запрограмованого шляху", – висловився глава польського Генштабу.

Кукула додав, що другий варіант також можна брати до уваги, наприклад, через незначну глибину порушення повітряного простору Польщі та дуже коротку тривалість цієї ситуації.

  • 24 березня Польща підняла власну авіацію через ракетний обстріл РФ території України, після чого одна ціль перетнула польський повітряний простір. 
  • Після порушення повітряного простору країни МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень від РФ.
  • Польське військове командування пояснило, що ракету не стали збивати, бо "це було б ризиковано".
  • 25 березня очільник польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що говоритиме з генсеком НАТО Столтенбергом про цей інцидент.

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