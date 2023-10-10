Над Одесской областью сбили 23 "шахеда", но есть прилет по логистической инфраструктуре

В ночь на 10 октября Россия атаковала южные области Украины российско-иранскими дронами-камикадзе Shahed. В Одесской области есть попадания по логистической инфраструктуре, однако обошлось без пострадавших, заявил глава местной ОВА Олег Кипер.

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Ночью террористы в течение трех часов атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Силы Противовоздушной обороны уничтожили 23 "шахеда", однако есть попадания по логистической инфраструктуре. Обошлось без пострадавших.

Всего в ночь на 10 октября оккупанты запустили по Украине 36 дронов из мыса Чауда из временно оккупированного Крыма. Украинская ПВО сбила 27 вражеских целей над Херсонской, Одесской и Николаевской областями.

5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.

ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.

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