Над Одеською областю збили 23 "шахеди", проте є влучання по логістичній інфраструктурі
В ніч проти 10 жовтня Росія атакувала південні області України російсько-іранськими дронами-камікадзе Shahed. В Одеській області є влучання по логістичній інфраструктурі, проте обійшлося без постраждалих, заявив очільник місцевої ОВА Олег Кіпер.
Вночі терористи протягом трьох годин атакували Одеську область ударними безпілотниками.
Сили Протиповітряної оборони знищили 23 "шахеди", однак є влучання по логістичній інфраструктурі. Обійшлося без постраждалих.
Загалом в ніч проти 10 жовтня окупанти запустили по Україні 36 дронів із мису Чауда з тимчасово окупованого Криму. Українська ППО збила 27 ворожих цілей над Херсонською, Одеською та Миколаївською областями.
- 5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.
- ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.
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