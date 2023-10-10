Над Одеською областю збили 23 "шахеди", проте є влучання по логістичній інфраструктурі

В ніч проти 10 жовтня Росія атакувала південні області України російсько-іранськими дронами-камікадзе Shahed. В Одеській області є влучання по логістичній інфраструктурі, проте обійшлося без постраждалих, заявив очільник місцевої ОВА Олег Кіпер.

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Вночі терористи протягом трьох годин атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Сили Протиповітряної оборони знищили 23 "шахеди", однак є влучання по логістичній інфраструктурі. Обійшлося без постраждалих.

Загалом в ніч проти 10 жовтня окупанти запустили по Україні 36 дронів із мису Чауда з тимчасово окупованого Криму. Українська ППО збила 27 ворожих цілей над Херсонською, Одеською та Миколаївською областями.

5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.

ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.

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