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Над Одеською областю збили 23 "шахеди", проте є влучання по логістичній інфраструктурі

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 08:40
Над Одеською областю збили 23
Дрон-камікадзе Shahed (Фото: AiTelly)

В ніч проти 10 жовтня Росія атакувала південні області України російсько-іранськими дронами-камікадзе Shahed. В Одеській області є влучання по логістичній інфраструктурі, проте обійшлося без постраждалих, заявив очільник місцевої ОВА Олег Кіпер.

Вночі терористи протягом трьох годин атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Сили Протиповітряної оборони знищили 23 "шахеди", однак є влучання по логістичній інфраструктурі. Обійшлося без постраждалих.

Загалом в ніч проти 10 жовтня окупанти запустили по Україні 36 дронів із мису Чауда з тимчасово окупованого Криму. Українська ППО збила 27 ворожих цілей над Херсонською, Одеською та Миколаївською областями.

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Мілана Головань
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