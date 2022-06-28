"Надо усилить военную помощь Украине". Дуда отреагировал на удар РФ по ТЦ в Кременчуге
28.06.2022, 08:14
Анджей Дуда (фото - ЕРА)
Запад должен ответить на российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге еще большей военной поддержкой Украины. Об этом написал в Twitter президент Польши Анджей Дуда.
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По его словам, удар по ТЦ – еще одно военное преступление, которое Россия совершила накануне саммита НАТО в Мадриде.
"На обстрел торгового центра, полного невинных людей, надо ответить усилением военной поддержки Украины, защитницы Европы", – подытожил он.
- Вчера РФ нанесла ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, где находились около 1000 человек.
- В ТЦ рухнула крыша, возник сильный пожар. На утро 28 июня известно о 18 погибших и десятках раненых, спасательная операция продолжается.
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