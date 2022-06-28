"Надо усилить военную помощь Украине". Дуда отреагировал на удар РФ по ТЦ в Кременчуге

Запад должен ответить на российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге еще большей военной поддержкой Украины. Об этом написал в Twitter президент Польши Анджей Дуда.

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По его словам, удар по ТЦ – еще одно военное преступление, которое Россия совершила накануне саммита НАТО в Мадриде.

"На обстрел торгового центра, полного невинных людей, надо ответить усилением военной поддержки Украины, защитницы Европы", – подытожил он.

Вчера РФ нанесла ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, где находились около 1000 человек.

В ТЦ рухнула крыша, возник сильный пожар. На утро 28 июня известно о 18 погибших и десятках раненых, спасательная операция продолжается.

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Марк Сировой

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