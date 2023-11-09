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Нам отвечать, если Украина решится на диалог с РФ из-за нехватки оружия – глава МИД Литвы

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 11:01
Нам отвечать, если Украина решится на диалог с РФ из-за нехватки оружия – глава МИД Литвы - Фото
Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Если Украина решит пойти на мирные переговоры с Россией из-за нехватки оружия, ответственными за это будут западные союзники. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает LRT.

"Если Украина решит продолжить переговоры из-за того, что ей не предоставят достаточное количество оружия, это тоже наша ответственность", – сказал он.

По его словам, это, прежде всего, увеличит угрозу для стран Балтии.

Недавно ряд западных изданий опубликовал сообщение якобы со ссылкой на анонимные источники о том, что США подталкивают Украину к "диалогу" с Москвой. Тогда в Госдепе это опровергли.

По словам Ландсбергиса, любые размышления о переговорах Украины с агрессором "опасны".

"Моя позиция состоит в том, что это очень опасные обсуждения", – заявил министр.

По его словам, Украина должна сама решить, начинать ли, и если да, то когда, подобные переговоры.

  • Президент Владимир Зеленский заявил на Мальте, что украинская формула мира может стать универсальной, несмотря на то, что все войны разные.
  • 9 октября 2023 года Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.
  • 12 октября глава МИД заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

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Милана Головань
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