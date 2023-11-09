Нам отвечать, если Украина решится на диалог с РФ из-за нехватки оружия – глава МИД Литвы
Если Украина решит пойти на мирные переговоры с Россией из-за нехватки оружия, ответственными за это будут западные союзники. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает LRT.
"Если Украина решит продолжить переговоры из-за того, что ей не предоставят достаточное количество оружия, это тоже наша ответственность", – сказал он.
По его словам, это, прежде всего, увеличит угрозу для стран Балтии.
Недавно ряд западных изданий опубликовал сообщение якобы со ссылкой на анонимные источники о том, что США подталкивают Украину к "диалогу" с Москвой. Тогда в Госдепе это опровергли.
По словам Ландсбергиса, любые размышления о переговорах Украины с агрессором "опасны".
"Моя позиция состоит в том, что это очень опасные обсуждения", – заявил министр.
По его словам, Украина должна сама решить, начинать ли, и если да, то когда, подобные переговоры.
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