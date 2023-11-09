Нам відповідати, якщо Україна наважиться на діалог із РФ через нестачу зброї – глава МЗС Литви

Якщо Україна вирішить піти на мирні переговори з Росією через нестачу зброї, відповідальними за це будуть західні союзники. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє LRT.

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"Якщо Україна вирішить продовжити переговори через те, що їй не нададуть достатньої кількості зброї, це також наша відповідальність", – сказав він.

За його словами, це насамперед збільшить загрозу для країн Балтії.

Нещодавно низка західних видань опублікувала повідомлення нібито з посиланням на анонімні джерела про те, що США підштовхують Україну до "діалогу" з Москвою. Тоді у Держдепі спростували це.

За словами Ландсбергіса, будь-які роздуми щодо переговорів України з агресором є "небезпечними".

"Моя позиція полягає в тому, що це дуже небезпечні обговорення", – заявив міністр.

За його словами, Україна має сама вирішити, чи починати (і якщо так, то коли) подібні переговори.

Президент Володимир Зеленський заявив на Мальті, що українська формула миру може стати універсальною, попри те, що всі війни різні.

9 жовтня 2023 року Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки.

12 жовтня глава МЗС заявив, що Росії треба не дати заморозити конфлікт, адже вона використає паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

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