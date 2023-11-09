Нам відповідати, якщо Україна наважиться на діалог із РФ через нестачу зброї – глава МЗС Литви
Якщо Україна вирішить піти на мирні переговори з Росією через нестачу зброї, відповідальними за це будуть західні союзники. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє LRT.
"Якщо Україна вирішить продовжити переговори через те, що їй не нададуть достатньої кількості зброї, це також наша відповідальність", – сказав він.
За його словами, це насамперед збільшить загрозу для країн Балтії.
Нещодавно низка західних видань опублікувала повідомлення нібито з посиланням на анонімні джерела про те, що США підштовхують Україну до "діалогу" з Москвою. Тоді у Держдепі спростували це.
За словами Ландсбергіса, будь-які роздуми щодо переговорів України з агресором є "небезпечними".
"Моя позиція полягає в тому, що це дуже небезпечні обговорення", – заявив міністр.
За його словами, Україна має сама вирішити, чи починати (і якщо так, то коли) подібні переговори.
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