Кулеба: 200 переговорів із 2014 року не завадили Путіну розпочати "брутальне вторгнення" у 2022-му

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до повномасштабної війни Україна провела з Росією близько 200 раундів переговорів, і всі домовленості, яких були там досягнуто, Москва порушила. Відповідне повідомлення він опублікував у X (Twitter).

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"З 2014 до 2022 рік Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією. За цей час було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню, всі вони були без зволікань порушені Росією", – написав Кулеба.

За його словами, жодні з цих переговорів та домовленостей не завадили російському диктатору Володимиру Путіну розпочати "брутальне" вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

"Ті, хто стверджує, що Україна повинна вести переговори з Росією зараз, або не поінформовані, або введені в оману, або вони на боці Росії й хочуть, щоб Путін взяв паузу перед ще більшою агресією", – резюмував дипломат.

Кулеба каже про Мінські угоди, що були підписані у вересні 2014 і лютому 2015 року, коли російські війська та їхні місцеві маріонетки на сході України захопили певні території в Донецькій та Луганській областях, і тодішній президент Петро Порошенко змушений був для зупинення кровопролиття підписати угоди, які вважалися вигіднішими для Москви.

9 жовтня 2023 року Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки.

12 жовтня глава МЗС заявив, що Росії треба не дати заморозити конфлікт, адже вона використає паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

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