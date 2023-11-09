Кулеба: 200 переговорів із 2014 року не завадили Путіну розпочати "брутальне вторгнення" у 2022-му
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до повномасштабної війни Україна провела з Росією близько 200 раундів переговорів, і всі домовленості, яких були там досягнуто, Москва порушила. Відповідне повідомлення він опублікував у X (Twitter).
"З 2014 до 2022 рік Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією. За цей час було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню, всі вони були без зволікань порушені Росією", – написав Кулеба.
За його словами, жодні з цих переговорів та домовленостей не завадили російському диктатору Володимиру Путіну розпочати "брутальне" вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
"Ті, хто стверджує, що Україна повинна вести переговори з Росією зараз, або не поінформовані, або введені в оману, або вони на боці Росії й хочуть, щоб Путін взяв паузу перед ще більшою агресією", – резюмував дипломат.
- 9 жовтня 2023 року Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки.
- 12 жовтня глава МЗС заявив, що Росії треба не дати заморозити конфлікт, адже вона використає паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.
- 8 листопада у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.
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