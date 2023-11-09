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Кулеба: 200 переговоров с 2014 года не помешали Путину начать "грубое вторжение" в 2022-м

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 10:10
Кулеба: 200 переговоров с 2014 года не помешали Путину начать
Дмитрий Кулеба (Фото: Х чиновника)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что до полномасштабной войны Украина провела с Россией около 200 раундов переговоров, и все достигнутые там договоренности Москва нарушила. Соответствующее сообщение он опубликовал в X(Twitter).

"С 2014 по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с Россией. За это время было достигнуто 20 договоренностей о прекращении огня, все они были без промедлений нарушены Россией", – написал Кулеба.

По его словам, никакие из этих переговоров и договоренностей не помешали российскому диктатору Владимиру Путину начать "грубое" вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

"Те, кто утверждает, что Украина должна вести переговоры с Россией сейчас, либо не осведомлены, либо введены в заблуждение, либо они на стороне России и хотят, чтобы Путин взял паузу перед еще большей агрессией", — резюмировал дипломат.

Кулеба говорит о Минских соглашениях, которые были подписаны в сентябре 2014 и феврале 2015 года, когда российские войска и их местные марионетки на востоке Украины захватили определенные территории в Донецкой и Луганской областях, и тогдашний президент Петр Порошенко вынужден был для остановки кровопролития подписать сделки, которые считались более выгодными для Москвы.
  • 9 октября 2023 года Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.
  • 12 октября глава МИД заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.
  • 8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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Милана Головань
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