Кулеба: 200 переговоров с 2014 года не помешали Путину начать "грубое вторжение" в 2022-м
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что до полномасштабной войны Украина провела с Россией около 200 раундов переговоров, и все достигнутые там договоренности Москва нарушила. Соответствующее сообщение он опубликовал в X(Twitter).
"С 2014 по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с Россией. За это время было достигнуто 20 договоренностей о прекращении огня, все они были без промедлений нарушены Россией", – написал Кулеба.
По его словам, никакие из этих переговоров и договоренностей не помешали российскому диктатору Владимиру Путину начать "грубое" вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
"Те, кто утверждает, что Украина должна вести переговоры с Россией сейчас, либо не осведомлены, либо введены в заблуждение, либо они на стороне России и хотят, чтобы Путин взял паузу перед еще большей агрессией", — резюмировал дипломат.
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