Подоляк: Переговорного процесу на умовах Росії немає й не буде

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував чотири головні пропагандистські ідеї Росії та заявив, що "немає й не буде" переходу війни у затяжний формат і переговорного процесу на умовах РФ.

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Подоляк зазначив, що наразі в риториці РФ фігурує чотири головні пропагандистські ідеї: "заморожений конфлікт", "переговори", "санкції не працюють", "серед військово-політичного керівництва України розкол".

"Перекладаю з російсько-пропагандистської на об'єктивну: "РФ категорично боїться військового програшу та продовження тиску по лінії фронту", "РФ потрібна лише капітуляція України та збереження за собою хоча б частини окупованих територій", "ресурсне виснаження Росії надто очевидне, військові виробництва депресовані, відбувається постійний пошук витратників в Ірані/КНДР", "РФ категорично хоче спровокувати внутрішньополітичну кризу в Україні, щоб не програти", – зауважив він.

Радник керівника ОП закликав суспільство припинити свідомо "догравати російські примітивні пропагандистські ігри".

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Він наголосив, що "немає й не буде" переходу війни в затяжний формат, адже переговори про обсяги зброї тривають, а інвестиції у виробництва йдуть.

Також, запевнив Подоляк, "немає й не буде" переговорного процесу на умовах Росії, оскільки "це не долає проблеми війни, а, навпаки, її масштабує".

"Працюють – і дуже ефективно – санкції (але потрібно долати проблему приватних посередників із третіх країн, що частково дають змогу обходити санкції); військове та політичне керівництво України перебуває в постійному ефективному спілкуванні на різних майданчиках – Ставка, Військовий кабінет – та вкрай зацікавлене в застосуванні максимально дієвих технологій знищення російського окупаційного угруповання", – написав Подоляк.

9 жовтня 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки.

12 жовтня глава МЗС заявив, що Росії треба не дати заморозити конфлікт, адже вона використає паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

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