RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Подоляк: Переговорного процесу на умовах Росії немає й не буде

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 16:46
Подоляк: Переговорного процесу на умовах Росії немає й не буде - Фото
Михайло Подоляк. (Фото: Instagram чиновника)

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував чотири головні пропагандистські ідеї Росії та заявив, що "немає й не буде" переходу війни у затяжний формат і переговорного процесу на умовах РФ.

Подоляк зазначив, що наразі в риториці РФ фігурує чотири головні пропагандистські ідеї: "заморожений конфлікт", "переговори", "санкції не працюють", "серед військово-політичного керівництва України розкол".

"Перекладаю з російсько-пропагандистської на об'єктивну: "РФ категорично боїться військового програшу та продовження тиску по лінії фронту", "РФ потрібна лише капітуляція України та збереження за собою хоча б частини окупованих територій", "ресурсне виснаження Росії надто очевидне, військові виробництва депресовані, відбувається постійний пошук витратників в Ірані/КНДР", "РФ категорично хоче спровокувати внутрішньополітичну кризу в Україні, щоб не програти", – зауважив він.

Радник керівника ОП закликав суспільство припинити свідомо "догравати російські примітивні пропагандистські ігри".

Читайте також: NBC пише, що Київ нібито змушують "щось віддати" РФ "за мир". Зеленський: Не буде цього

Він наголосив, що "немає й не буде" переходу війни в затяжний формат, адже переговори про обсяги зброї тривають, а інвестиції у виробництва йдуть.

Також, запевнив Подоляк, "немає й не буде" переговорного процесу на умовах Росії, оскільки "це не долає проблеми війни, а, навпаки, її масштабує".

"Працюють – і дуже ефективно – санкції (але потрібно долати проблему приватних посередників із третіх країн, що частково дають змогу обходити санкції); військове та політичне керівництво України перебуває в постійному ефективному спілкуванні на різних майданчиках – Ставка, Військовий кабінет – та вкрай зацікавлене в застосуванні максимально дієвих технологій знищення російського окупаційного угруповання", – написав Подоляк.

  • 9 жовтня 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки.
  • 12 жовтня глава МЗС заявив, що Росії треба не дати заморозити конфлікт, адже вона використає паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна. 
  • 8 листопада у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією. 
Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
санкціїРосіявійнамихайло подолякпропагандапереговори
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 