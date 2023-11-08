Подоляк: Переговорного процесса на условиях России нет и не будет

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал четыре главных пропагандистских идеи России и заявил, что "нет и не будет" перехода войны в затяжной формат и переговорный процесс на условиях РФ.

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Подоляк отметил, что в настоящее время в риторике РФ фигурирует четыре главных пропагандистских идеи: "замороженный конфликт", "переговоры", "санкции не работают", "среди военно-политического руководства Украины раскол".

"Перевожу с российско-пропагандистской на объективную: "РФ категорически боится военного проигрыша и продолжения давления по линии фронта", "РФ нужна только капитуляция Украины и сохранение за собой хотя бы части оккупированных территорий", "ресурсное истощение России слишком очевидно, военные производства депрессированные, происходит постоянный поиск расходников в Иране/КНДР", "РФ категорически хочет спровоцировать внутриполитический кризис в Украине, чтобы не проиграть", – заметил он.

Советник руководителя ОП призвал общество прекратить заведомо "доигрывать российские примитивные пропагандистские игры".

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Он отметил, что "нет и не будет" перехода войны в затяжной формат, ведь переговоры об объемах оружия продолжаются, а инвестиции в производства идут.

Также, заверил Подоляк, "нет и не будет" переговорного процесса на условиях России, поскольку "это не справляется с проблемой войны, а, наоборот, ее масштабирует".

"Работают – и очень эффективно – санкции (но нужно преодолевать проблему частных посредников из третьих стран, частично позволяющих обходить санкции); военное и политическое руководство Украины находится в постоянном эффективном общении на разных площадках – Ставка, Военный кабинет – и крайне заинтересовано в применении максимально действенных технологий уничтожения российской оккупационной группировки", – написал Подоляк.

9 октября 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что у него будет "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.

12 октября глава МИД заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она воспользуется паузой для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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