UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк: Переговорного процесса на условиях России нет и не будет

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 16:46
Подоляк: Переговорного процесса на условиях России нет и не будет - Фото
Михаил Подоляк. (Фото: Instagram чиновника)

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал четыре главных пропагандистских идеи России и заявил, что "нет и не будет" перехода войны в затяжной формат и переговорный процесс на условиях РФ.

Подоляк отметил, что в настоящее время в риторике РФ фигурирует четыре главных пропагандистских идеи: "замороженный конфликт", "переговоры", "санкции не работают", "среди военно-политического руководства Украины раскол".

"Перевожу с российско-пропагандистской на объективную: "РФ категорически боится военного проигрыша и продолжения давления по линии фронта", "РФ нужна только капитуляция Украины и сохранение за собой хотя бы части оккупированных территорий", "ресурсное истощение России слишком очевидно, военные производства депрессированные, происходит постоянный поиск расходников в Иране/КНДР", "РФ категорически хочет спровоцировать внутриполитический кризис в Украине, чтобы не проиграть", – заметил он.

Советник руководителя ОП призвал общество прекратить заведомо "доигрывать российские примитивные пропагандистские игры".

Читайте также: NBC пишет, что Киев якобы заставляют "что-то отдать" РФ "за мир". Зеленский: Не будет этого

Он отметил, что "нет и не будет" перехода войны в затяжной формат, ведь переговоры об объемах оружия продолжаются, а инвестиции в производства идут.

Также, заверил Подоляк, "нет и не будет" переговорного процесса на условиях России, поскольку "это не справляется с проблемой войны, а, наоборот, ее масштабирует".

"Работают – и очень эффективно – санкции (но нужно преодолевать проблему частных посредников из третьих стран, частично позволяющих обходить санкции); военное и политическое руководство Украины находится в постоянном эффективном общении на разных площадках – Ставка, Военный кабинет – и крайне заинтересовано в применении максимально действенных технологий уничтожения российской оккупационной группировки", – написал Подоляк.

  • 9 октября 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что у него будет "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.
  • 12 октября глава МИД заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она воспользуется паузой для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.
  • 8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.
Ульяна Кричковская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россиясанкциивойнапереговорыпропагандамихаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 