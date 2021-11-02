Нападение на журналистов "Схем". Дело против четверых подозреваемых отправили в суд

В суд отправили обвинительный акт против четверых подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы". Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Расследование установило, что 4 октября журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в помещении учреждения. Во время записи руководство банка дало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить съемку.

Бывшему председателю правления Мецгеру и пресс-секретарю Владимиру Пикалову инкриминируют незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользовался в связи со своей профессиональной деятельностью, и влияние на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей.

Двум другим сотрудникам банка – главе департамента безопасности банка Игорю Тельбизову и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

Читайте также: Конфликт | Мецгер, Схемы, off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.