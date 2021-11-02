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Нападение на журналистов "Схем". Дело против четверых подозреваемых отправили в суд

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 17:28
Нападение на журналистов
Евгений Мецгер (Фото - скриншот видео Схем - YouTube)

В суд отправили обвинительный акт против четверых подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы". Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Расследование установило, что 4 октября журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в помещении учреждения. Во время записи руководство банка дало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить съемку.

Бывшему председателю правления Мецгеру и пресс-секретарю Владимиру Пикалову инкриминируют незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользовался в связи со своей профессиональной деятельностью, и влияние на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей.

Двум другим сотрудникам банка – главе департамента безопасности банка Игорю Тельбизову и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

Читайте также: Конфликт | Мецгер, Схемы, off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Наталия Медведева
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