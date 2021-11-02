Нападение на журналистов "Схем". Дело против четверых подозреваемых отправили в суд
В суд отправили обвинительный акт против четверых подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы". Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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Расследование установило, что 4 октября журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в помещении учреждения. Во время записи руководство банка дало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить съемку.
Бывшему председателю правления Мецгеру и пресс-секретарю Владимиру Пикалову инкриминируют незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользовался в связи со своей профессиональной деятельностью, и влияние на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей.
Двум другим сотрудникам банка – главе департамента безопасности банка Игорю Тельбизову и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.
- 4 октября журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета.
- Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.
- Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Видео с нападением приобщили к уголовному делу.
- 7 октября Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании журналистам, на следующий день – подозрение в незаконном удержании людей.
- Офис президента выступил за отстранение Мецгера. После этого он попросил прощения у журналистов, которые задействованы в скандале, и у всех журналистов Украины.11 октября Мецгер заявил, что написал заявление и был уволен с должности.
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