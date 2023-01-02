НАПК – украинским воинам: Остатки от Кремля декларировать не нужно

Украинцам не нужно декларировать "сувениры" из Кремля после победы в войне. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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В НАПК решили разъяснить, подлежат ли декларированию остатки от Кремля.

"После победы украинцы захотят доставить сувенир из Москвы в виде остатков Кремля. Россияне много рассказывали, якобы этот "дворец" из красного кирпича является историческим зданием, которому нет цены. НАПК подтверждает: никакой ценности для мира этот хлам не представляет", – говорится в сообщении.

НАПК обратилось к украинским декларантам, которые сейчас защищают Украину в составе ВСУ, территориальной обороны и добровольческих формирований, подчеркнув, что такой "сувенир" не подлежит отражению в разделе 5 "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" декларации, поскольку не просто не превышает 100 прожиточных минимумов, а вообще не представляет собой никакой ценности.

"Также на него не распространяются антикоррупционные ограничения по получению подарков", – добавили в НАПК.

В НАПК также напомнили, как декларировать российский танк или БТР и стоит ли декларировать вознаграждение в случае поимки российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Украинская армия может зайти на территорию России, если это будет необходимо для защиты Украины, заявил секретарь СНБО Данилов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал мир не бояться развала России.

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Оксана Житнюк

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