НАПК – украинским воинам: Остатки от Кремля декларировать не нужно
Украинцам не нужно декларировать "сувениры" из Кремля после победы в войне. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.
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В НАПК решили разъяснить, подлежат ли декларированию остатки от Кремля.
"После победы украинцы захотят доставить сувенир из Москвы в виде остатков Кремля. Россияне много рассказывали, якобы этот "дворец" из красного кирпича является историческим зданием, которому нет цены. НАПК подтверждает: никакой ценности для мира этот хлам не представляет", – говорится в сообщении.
НАПК обратилось к украинским декларантам, которые сейчас защищают Украину в составе ВСУ, территориальной обороны и добровольческих формирований, подчеркнув, что такой "сувенир" не подлежит отражению в разделе 5 "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" декларации, поскольку не просто не превышает 100 прожиточных минимумов, а вообще не представляет собой никакой ценности.
"Также на него не распространяются антикоррупционные ограничения по получению подарков", – добавили в НАПК.
В НАПК также напомнили, как декларировать российский танк или БТР и стоит ли декларировать вознаграждение в случае поимки российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).
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