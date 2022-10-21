Наши партнеры очень амбициозно смотрят на задачу помочь закрыть украинское небо – Резников

Российские обстрелы объектов критической инфраструктуры и городов Украины потрясли западные страны, и теперь они хотят как можно быстрее помочь закрыть украинское небо. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

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Резников отметил, что российские оккупанты продолжают терроризировать Украину.

"Наши враги начали новую тактику террора, используя и крылатые, и баллистические ракеты, а также дроны, особенно иранского производства, против гражданских объектов. И это... поразило наших партнеров", – сказал министр обороны.

Он подчеркнул, что партнеры Украины даже не обсуждают вопрос "усталости от войны".

"Напротив, мы более оперативно обсуждали решения, которые сейчас начинаем нарабатывать по защите украинского неба", – заявил Резников.

Он добавил, что Украина не получит все системы и вооружения сразу, потому что для этого нужно время.

"Но сегодня партнеры очень амбициозно смотрят на эту задачу – помочь закрыть украинское небо", – сказал Резников.

12 октября на встрече в формате "Рамштайн" было решено передать Украине системы ПВО настолько быстро, "насколько это возможно физически".

13 октября Резников заявил, что противовоздушная оборона сегодня является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы.

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Наталія Медведєва

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