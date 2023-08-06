Наступление на юге. Враг потерял 21 единицу техники и шесть складов – генерал Тарнавский

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 21 единицу техники и шесть складов боеприпасов российских оккупантов на южном направлении. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский.

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Командующий сообщил, что потери врага убитыми и ранеными за сутки составили почти две роты.

Уничтожена 21 единица военной техники противника, в частности, 3 ББМ, 10 артиллерийских систем и минометов, 2 БПЛА, 4 единицы автомобильной и 2 единицы специальной техники, а также 6 складов боеприпасов врага.

5 августа Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытаются вести наступательные действия на Запорожском направлении, однако по-прежнему безуспешно.

Россияне пытаются снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года, сообщила Маляр.

Оккупанты сейчас бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.

На Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.

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