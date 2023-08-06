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Наступ на півдні. Ворог втратив 21 одиницю техніки та шість складів – генерал Тарнавський

Этот материал также доступен на русском
06.08.2023, 20:49
Наступ на півдні. Ворог втратив 21 одиницю техніки та шість складів – генерал Тарнавський - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: Military Media Center)

Збройні Сили України минулої доби знищили 21 одиницю техніки та шість складів боєприпасів російських окупантів на південному напрямку. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський.

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Командувач повідомив, що втрати ворога вбитими та пораненими за добу склали майже дві роти.

Знищено 21 одиницю військової техніки противника, зокрема 3 ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, 2 БПЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки, а також 6 складів боєприпасів ворога.

5 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни намагаються вести наступальні дії на Запорізькому напрямку, проте, як і раніше, без успіху.

  • Росіяни намагаються знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.
  • Окупанти зараз кидають резерви як на південь, так і на схід, і це переважно професійні військові.
  • На бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами.

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Сергій Бережний
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війнанаступЗапорізька областьОлександр Тарнавський
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