Наступление ВСУ на юге. Генерал Тарнавский: За сутки РФ потеряла почти три роты — видео

Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться вперед при наступлении на южном направлении. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврического направления генерал Александр Тарнавский.

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По его словам, ВСУ продвигаются вперед — ракетчики и артиллеристы за сутки выполнили 1337 огневых задач.

Россияне потеряли убитыми и ранеными почти три роты.

Уничтожено 19 единиц военной техники противника.

Среди них — два танка, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, тягач МТЛБ, боевая разведывательная машина, беспилотники "Орлан-10" и Zala, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", гаубица "Мста-Б" и автомобильная техника.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

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