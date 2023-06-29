Наступление ВСУ на юге. Генерал Тарнавский: За сутки РФ потеряла почти три роты — видео
Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться вперед при наступлении на южном направлении. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврического направления генерал Александр Тарнавский.
По его словам, ВСУ продвигаются вперед — ракетчики и артиллеристы за сутки выполнили 1337 огневых задач.
Россияне потеряли убитыми и ранеными почти три роты.
Уничтожено 19 единиц военной техники противника.
Среди них — два танка, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, тягач МТЛБ, боевая разведывательная машина, беспилотники "Орлан-10" и Zala, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", гаубица "Мста-Б" и автомобильная техника.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.
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