Наступ ЗСУ на півдні. Генерал Тарнавський: За добу Росія втратила майже три роти — відео

Збройні Сили України продовжують просуватися вперед під час наступу на південному напрямку. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський.

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За його словами, ЗСУ просуваються вперед — ракетники та артилеристи за добу виконали 1337 вогневих завдань.

Росіяни втратили вбитими та пораненими майже три роти.

Знищено 19 одиниць військової техніки супротивника.

Серед них — два танки, броньована ремонтно-евакуаційна машина, тягач МТЛБ, бойова розвідувальна машина, безпілотники "Орлан-10" та Zala, самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", гаубиця "Мста-Б" та автомобільна техніка.

Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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