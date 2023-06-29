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Наступ ЗСУ на півдні. Генерал Тарнавський: За добу Росія втратила майже три роти — відео

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29.06.2023, 13:38
Наступ ЗСУ на півдні. Генерал Тарнавський: За добу Росія втратила майже три роти — відео - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Збройні Сили України продовжують просуватися вперед під час наступу на південному напрямку. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, ЗСУ просуваються вперед — ракетники та артилеристи за добу виконали 1337 вогневих завдань.

Росіяни втратили вбитими та пораненими майже три роти.

Знищено 19 одиниць військової техніки супротивника.

Серед них — два танки, броньована ремонтно-евакуаційна машина, тягач МТЛБ, бойова розвідувальна машина, безпілотники "Орлан-10" та Zala, самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", гаубиця "Мста-Б" та автомобільна техніка.

Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

Читайте також: Генштаб: Росія наступає на чотирьох напрямках, йшла на звільнений Рівнопіль – карта

Дмитро Гриниченко
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