НАТО анонсировало новый "Рамштайн" по помощи Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Новое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины запланировано на 16 декабря. Об этом говорится на сайте НАТО.

Встреча запланирована в режиме онлайн, к ней должен присоединиться генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Читайте также
"Вряд ли США нас бросят". Как Украина запустила миллиардный конвейер по программе PURL

Прошлый "Рамштайн" прошел 15 октября. По его результатам Украина и партнеры договорились о взносах на инициативу PURL (по закупке союзниками американского оружия для Украины) минимум на $422 млн.

Также на "Рамштайне" объявили о новых взносах на закупку из украинской оборонной индустрии на $715 млн.

Кроме этого, Украина договорилась о военной помощи с рядом партнеров, в частности, на $8 млрд со Швецией в следующие два года.

  • Президент Зеленский сообщал, что в 2026-м Украина ожидает получить оружие на $15-16 млрд в рамках PURL.