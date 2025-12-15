НАТО анонсировало новый "Рамштайн" по помощи Украине
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Новое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины запланировано на 16 декабря. Об этом говорится на сайте НАТО.
Встреча запланирована в режиме онлайн, к ней должен присоединиться генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
Прошлый "Рамштайн" прошел 15 октября. По его результатам Украина и партнеры договорились о взносах на инициативу PURL (по закупке союзниками американского оружия для Украины) минимум на $422 млн.
Также на "Рамштайне" объявили о новых взносах на закупку из украинской оборонной индустрии на $715 млн.
Кроме этого, Украина договорилась о военной помощи с рядом партнеров, в частности, на $8 млрд со Швецией в следующие два года.
- Президент Зеленский сообщал, что в 2026-м Украина ожидает получить оружие на $15-16 млрд в рамках PURL.
