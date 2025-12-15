НАТО анонсировало новый "Рамштайн" по помощи Украине

Виртуальное заседание Украины и партнеров состоится при участии генсека Альянса Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Новое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины запланировано на 16 декабря. Об этом говорится на сайте НАТО.

Встреча запланирована в режиме онлайн, к ней должен присоединиться генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Прошлый "Рамштайн" прошел 15 октября. По его результатам Украина и партнеры договорились о взносах на инициативу PURL (по закупке союзниками американского оружия для Украины) минимум на $422 млн.

Также на "Рамштайне" объявили о новых взносах на закупку из украинской оборонной индустрии на $715 млн.

Кроме этого, Украина договорилась о военной помощи с рядом партнеров, в частности, на $8 млрд со Швецией в следующие два года.