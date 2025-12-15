НАТО анонсувало новий "Рамштайн" щодо допомоги Україні

Віртуальне засідання України та партнерів відбудеться за участі генсека Альянсу Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Нове засідання контактної групи з питань оборони України заплановано на 16 грудня. Про це йдеться на сайті НАТО.

Зустріч запланована у режимі онлайн, до неї має доєднатися генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Минулий "Рамштайн" пройшов 15 жовтня. За його результатами Україна та партнери домовились про внески на ініціативу PURL (із закупівлі союзниками американської зброї для України) мінімум на $422 млн.

Також на "Рамштайні" оголосили про нові внески на закупівлю з української оборонної індустрії на $715 млн.

Окрім цього, Україна домовилась про військову допомогу з низкою партнерів, зокрема, на $8 млрд зі Швецією у наступні два роки.