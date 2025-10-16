Нові внески на PURL та гроші на дрони. Шмигаль підбив підсумки 31-го "Рамштайну"
Під час засідання у форматі "Рамштайн" 15 жовтня Україна досягла домовленостей із партнерами щодо постачання та фінансування озброєння. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
За його словами, є домовленість про внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 млн.
Також на "Рамштайні" стало відомо про нові внески на закупівлю з української індустрії на $715 млн:
→ Норвегія – $600 млн на БпЛА, системи радіоелектронної боротьби та вибухівку;
→ Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні дрони;
→ Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі;
→ Ісландія – $4 млн у межах "Данської моделі".
Крім цього, є домовленість про військову допомогу з низкою держав:
→ Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026-2027 роках;
→ Чехія – новий пакет на $72 млн;
→ Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет;
→ Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU;
→ Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.
- 15 жовтня в Брюсселі пройшло 31-ше засідання партнерів України у форматі "Рамштайн". Пісторіус оголосив про допомогу ЗСУ на 2 млрд євро.
- 400 млн євро Німеччина направить на далекобійні безпілотники для України.
Коментарі (0)