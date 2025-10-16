Нові внески на PURL та гроші на дрони. Шмигаль підбив підсумки 31-го "Рамштайну"

На засіданні 15 жовтня партнери України заявили про внески в ініціативу PURL на $422 млн

Засідання "Рамштайн" (Фото: Міноборони)

Під час засідання у форматі "Рамштайн" 15 жовтня Україна досягла домовленостей із партнерами щодо постачання та фінансування озброєння. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, є домовленість про внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 млн.

Також на "Рамштайні" стало відомо про нові внески на закупівлю з української індустрії на $715 млн:

→ Норвегія – $600 млн на БпЛА, системи радіоелектронної боротьби та вибухівку;

→ Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні дрони;

→ Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі;

→ Ісландія – $4 млн у межах "Данської моделі".

Крім цього, є домовленість про військову допомогу з низкою держав:

→ Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026-2027 роках;

→ Чехія – новий пакет на $72 млн;

→ Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет;

→ Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU;

→ Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.