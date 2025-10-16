Новые взносы на PURL и деньги на дроны. Шмыгаль подвел итоги 31-го "Рамштайна"

На заседании 15 октября партнеры Украины заявили о взносах в инициативу PURL на $422 млн

Заседание "Рамштайн" (Фото: Минобороны)

Во время заседания в формате "Рамштайн" 15 октября Украина достигла договоренностей с партнерами по поставкам и финансированию вооружения. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, есть договоренность о взносах в инициативу PURL на общую сумму не менее $422 млн.

Также на "Рамштайне" стало известно о новых взносах на закупку из украинской индустрии на $715 млн:

→ Норвегия – $600 млн на БпЛА, системы радиоэлектронной борьбы и взрывчатку;

→ Нидерланды – $106 млн на ударные и разведывательные дроны;

→ Канада – $8 млн на дроны-перехватчики;

→ Исландия – $4 млн в рамках "Датской модели".

Кроме этого, есть договоренность о военной помощи с рядом государств:

→ Швеция – $8 млрд на помощь Украине в сфере безопасности в 2026-2027 годах;

→ Чехия – новый пакет на $72 млн;

→ Канада – $20 млн на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам;

→ Португалия – $12 млн в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU;

→ Финляндия – готовит 13-й пакет военной помощи.