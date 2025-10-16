Новые взносы на PURL и деньги на дроны. Шмыгаль подвел итоги 31-го "Рамштайна"
Во время заседания в формате "Рамштайн" 15 октября Украина достигла договоренностей с партнерами по поставкам и финансированию вооружения. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
По его словам, есть договоренность о взносах в инициативу PURL на общую сумму не менее $422 млн.
Также на "Рамштайне" стало известно о новых взносах на закупку из украинской индустрии на $715 млн:
→ Норвегия – $600 млн на БпЛА, системы радиоэлектронной борьбы и взрывчатку;
→ Нидерланды – $106 млн на ударные и разведывательные дроны;
→ Канада – $8 млн на дроны-перехватчики;
→ Исландия – $4 млн в рамках "Датской модели".
Кроме этого, есть договоренность о военной помощи с рядом государств:
→ Швеция – $8 млрд на помощь Украине в сфере безопасности в 2026-2027 годах;
→ Чехия – новый пакет на $72 млн;
→ Канада – $20 млн на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам;
→ Португалия – $12 млн в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU;
→ Финляндия – готовит 13-й пакет военной помощи.
- 15 октября в Брюсселе прошло 31-е заседание партнеров Украины в формате "Рамштайн". Писториус объявил о помощи ВСУ на 2 млрд евро.
- 400 млн евро Германия направит на дальнобойные беспилотники для Украины.
